Viterbo, acqua. Via libera a Talete per l'aumento delle tariffe del 12,51%

Regalo di Natale ai viterbesi: aumentano le bollette dell’acqua per “salvare Talete dal fallimento”. Il “cadeaux”, impacchettato ieri in Provincia dai sindaci, prevede un rincaro del 12,51% sotto forma di conguaglio per il 2022 ed un altro dell’8% nel 2023. A deciderlo è stata l’assemblea, fortemente divisa. Infatti, seppur l’esito della votazione sia stato schiacchiante (35 favorevoli e 3 contrari), hanno influito le assenze - in parte volute - di più di 20 Comuni, tra cui Viterbo e Tarquinia. Il risultato, in termini di coefficiente di abitanti, riporta una maggioranza risicata: 155 mila favorevoli su 311mila totali.

A parte gli aumenti, sui quali dovrà esprimersi Arera, ora la strada tracciata dai primi cittadini porta dritta alla privatizzazione di Talete, come spiegato da Emanuele Maggi di Bassano Romano: “Con questo provvedimento andiamo ad allungare la vita della società, interveniamo sulla perdita di esercizio ma il disequilibrio finanziario è il vero mostro di Talete. La privatizzazione è l’unica strada, riporterà credibilità”.

Ma non tutti sono favorevoli. Oltre a Frontini, Giulivi e gli altri che non hanno partecipato, c’è chi si è presentato in aula per votare no come Fabio Bartolacci di Tuscania, Piero Camilli di Grotte di Castro e Lillo Di Mauro vicesindaco di Sutri.

