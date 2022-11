Viterbo, donna nel cda dell'Università della Tuscia. Nominata la professoressa Maddalena Vallozza

30 novembre 2022 a

La professoressa Maddalena Vallozza, ordinaria di letteratura greca, nominata componente interno del Consiglio di amministrazione dell’Università della Tuscia. Per la prima volta, dall’entrata in vigore della legge 240/2010, entra nel Consiglio come componente interno del corpo docente una donna.

La nomina è avvenuta all’unanimità: il Senato accademico si è espresso con 18 voti favorevoli su 18 presenti. Attiva nella ricerca e nella promozione delle discipline dell’area classica a livello nazionale e internazionale, Maddalena Vallozza ha sempre avuto grande attenzione per il mondo della scuola e della formazione, in particolare nel territorio di Viterbo.

Costante il suo impegno in ateneo, prima come presidente del corso di laurea magistrale in archeologia, poi come componente della commissione statuto e come delegato alla didattica di entrambi i precedenti due rettori, Marco Mancini e Alessandro Ruggieri, infine, dal 2017, come rappresentante degli ordinari della macroarea umanistico-sociale in Senato accademico.



