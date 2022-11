Viterbo, accoltellato alla gola a Corchiano. Anziano in gravi condizioni. Fermate cinque persone

29 novembre 2022 a

Terrore nel tardo pomeriggio di lunedì 28 novembre a Corchiano (Viterbo). Un anziano di 82 anni, Giuseppe Lisi, è stato aggredito in casa e accoltellato alla gola. I carabinieri nella stessa serata hanno fermato 5 braccianti agricoli che lavorano nella zona. Il gruppo di stranieri, da quello che emerge dalle indagini, era stato protagonista poco prima di un tentativo di furto. Sarebbero stati messi in fuga e sono scappati su un'auto risultata poi rubata,

I cinque sembra che avessero bevuto. La loro auto si è schiantata violentemente sulla porta del magazzino di proprietà dell'anziano che, quando è sceso per capire cosa fosse successo, è stato brutalmente aggredito e accoltellato.

L'anziano è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Andosilla di Civita Castellana, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha numerose ferite da arma da taglio alla gola, al viso e in altre parti del corpo. Inoltre l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico perché sarebbe stato colpito con un vaso alla testa. Sul posto sono intervenuti il figlio della vittima, numerosi cittadini e i carabinieri che hanno fermato i 5 rumeni che ora rischiano di essere indagati per tentato omicidio.

