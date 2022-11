Viterbo, Talete. Ultimatum di Romoli: “Aumento delle tariffe o fallimento”

Mattia Ugolini 29 novembre 2022 a

Talete, ultima chiamata, Chiara Frontini non vota l’aumento delle bollette e Romoli avverte: “Rischiamo il fallimento”. Giornata surreale quella di ieri, 28 novembre, iniziata con il sindaco di Viterbo che ha disertato la consulta d’ambito e conclusa lo stato maggiore di Talete che ha annunciato che, qualora non dovessero passare nell’assemblea dei sindaci in programma oggi, 29 novembre, gli aumenti tariffari, la società fallirà immediatamente. Salvatore Genova, amministratore della spa idrica, ha addirittura dichiarato che valuterà le dimissioni nel caso lo scenario dovesse concretizzarsi.

Acqua, da gennaio rincari tra l'8 e il 12%

La posizione della prima cittadina è chiara: “Senza piano di risanamento, Viterbo non voterà”. Per Romoli, Nocchi e lo stesso Genova, questo sarebbe un tentativo di lavarsi le mani, pericoloso in quanto altri sindaci potrebbero emularlo “Se domattina (oggi ndr) non sarà approvato il piano di revisione tariffaria, non potremo accedere ai bonus per l’energia elettrica, che in tre mesi ci è costata 7 milioni, e ai fondi messi a disposizione dal Governo. Inoltre, bisognerà restituire anche 17 milioni di fondi già attribuiti e spesi legati al Pnrr, che dovevano prevedere pure il collegamento col Peschiera. In poche parole, sarà il fallimento generale e definitivo di Talete. Non è terrorismo ma l’analisi di quel che sta succedendo”, ha dichiarato Romoli.

Comitati: "Siamo al centro di una guerra commerciale"

Se la sua previsione dovesse avverarsi, ci sarebbe una sola strada: “L’Ato dovrà revocare la gestione a Talete e rivolgersi ad un privato, che prenderebbe il controllo del servizio al 100%. Questo per garantire la continuità del servizio”. Ma cosa prevede il piano di revisione tariffaria? Giancarlo Daniele, direttore dell’Ato, ha in mente una proposta: “L’unica soluzione è quella di mettere mano alle tariffe, abbiamo pensato ad un aumento del 12,51% sotto forma di conguaglio per il 2022 ed uno dell’8,45% nel 2023. Quello più elevato passerà solo se Arera lo validerà”.

I comitati: “Vinceremo la battaglia per l'acqua pubblica"

