Viterbo, dimensionamento scolastico. La Provincia rinvia la decisione

Massimiliano Conti 29 novembre 2022 a

a

a

Tutto rinviato a lunedì mattina. Sul dimensionamento scolastico il consiglio provinciale riunito ieri, 28 novembre, ha deciso di prendere tempo: qualche giorno in più per approfondire meglio la questione. All’interno della maggioranza non sarebbero infatti “tutti d’un sentimento” rispetto all’ipotesi di staccare i licei linguistico e delle scienze umane di Nepi dal Midossi per aggregarli al Meucci di Ronciglione. Con quest’ultimo istituto che dovrebbe rinunciare alle popolose sedi di Bassano Romano (linguistico, scienze umane e istituto tecnico tecnologico) le quali diventerebbero autonome, avendo dalla loro parte i numeri (circa 900 studenti). All’interno del parlamentino di via Saffi finora l’unica posizione emersa chiaramente sul puzzle degli istituti è quella del sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, direttamente interessato dallo smembramento del Midossi. Giampieri è contrario all’operazione, che vede invece come principale sponsor il suo collega di Nepi.

Fratelli d'Italia trionfa anche nelle scuole e conquista la consulta studentesca

Dopo essersi espresso in termini non proprio lusinghieri, tre anni fa, sul liceo ronciglionese (il quale all’epoca svuotava il potenziale bacino dell’indirizzo scientifico nepesino, poi chiuso per mancanza di iscrizioni), Franco Vita vuole ora, per contrasti con la dirigenza del Midossi, portare i 300 studenti di Nepi in dote al Meucci. La settimana scorsa, in sede di osservatorio provinciale sul dimensionamento, anche tutti i sindacati, avendo raccolto i pareri dei consigli di istituto e del personale delle due scuole, si sono espressi negativamente sul riassetto, auspicando almeno per quest’anno il mantenimento dello status quo e rinviando al prossimo una generale revisione del sistema scolastico viterbese basata sul reale fabbisogno formativo dei territori. Ma la politica a quanto pare ha ragioni e tempi che la ragione ignora. Il consigliere delegato alla rete scolastica, Eugenio Stelliferi, si dice “non pregiudizialmente contrario” al riassetto. Che tradotto significa favorevole. “Ci siamo presi qualche giorno in più di tempo per riflettere ed eventualmente apportare aggiustamenti alla proposta. Il tutto nell’interesse degli studenti, che non devono subire disagi. In questo caso per loro poco o nulla cambierebbe”.

Protestano gli insegnati: "Ripristinare parcheggi liberi vicino agli istituti"

D’altra parte, sottolinea Stelliferi, anche il distacco del liceo di Tuscania dall’istituto superiore di Tarquinia e la sua annessione al Paolo Savi di Viterbo (la cui autonomia era messa a repentaglio dal crollo degli iscritti) lo scorso anno provocò una sollevazione. “Mi sembra che non ci sia stato nessun terremoto né particolari disagi, anzi: sono tutti contenti della nuova configurazione”, conclude il delegato alla rete scolastica.

Scuole, è il giorno delle decisioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.