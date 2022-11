Viterbo, spaccio. Eroina venduta su WhatsApp, in 5 alla sbarra

29 novembre 2022 a

È ripreso il processo a 5 imputati coinvolti in una operazione dei carabinieri di Canino, Montalto di Castro e Tuscania, risalente al novembre del 2017. Nel corso delle investigazioni furono passati al setaccio 4 appartamenti. Le manette scattarono in particolare per una 44enne e un 50enne, entrambi residenti a Canino e accusati di spaccio. Contestualmente furono requisiti diversi quantitativi di marijuana, eroina e altro materiale per il confezionamento. I due arrestati finirono a giudizio insieme ad altri 3 imputati. In aula è stato sentito un trentenne che dal 2014 fino al 2018 si riforniva quasi quotidianamente da alcuni accusati.

“Acquistavo quasi tutti i giorni eroina, circa 3 o 4 volte la settimana – ha riferito il testimone-. Pagavo 50 euro per 0,25 grammi di sostanza. In quel periodo seppi che altri giovani di Canino si approvvigionavano da loro. Io la compravo per uso personale, non cedetti mai nulla. Ci sentivamo su WhatsApp per metterci d’accordo sulla consegna che avveniva sotto casa di uno degli imputati. In quel periodo non lavoravo. Aiutavo mio padre nella sua azienda e spendevo i soldi che mi davano i miei genitori. Dal 2018 sono in cura presso il Sert”.

Insomma una testimonianza chiave per capire come veniva smerciata l’eroina nei comuni “controllati” dai presunti spacciatori a processo. Il dibattimento che si sta svolgendo davanti al giudice Roberto Cappelli riprenderà il 9 giugno.

