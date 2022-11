Viterbo, il mondo dell'infanzia in 18 racconti. Uscito l'ultimo libro di Nicola Moncada

R. V. 29 novembre 2022 a

Domani, mercoledì 30 novembre, alle 17.30 al foyer del Teatro San Leonardo in via Cavour, appuntamento con l’autore Nicola Moncada, storico giornalista del Corriere di Viterbo, che presenterà il suo ultimo libro “La sciarpa scozzese” edito da Sette Città. L’incontro sarà moderato dalla scrittrice Rosella Lisoni.

Il filo rosso del volume che lega l’intero testo è il mondo dell’infanzia, che, con i suoi piccoli e grandi drammi che sollevano infiniti interrogativi, trascina il lettore in un universo tutto da decifrare. L’impianto cinematografico del testo suscita un forte pathos e la precisione nel descrivere ambienti e personaggi ne rende avvincente la lettura. Un appuntamento importante, dunque, per conoscere meglio l’autore e cogliere le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere un’opera che in 18 racconti esplora il complesso e commovente mondo dell’infanzia.

Nicola Moncada è alla sua terza opera narrativa avendo già pubblicato i romanzi “La Villa Oscura” e “Il Cancelliere”. “Diciotto racconti, intensi e commoventi, sull’infanzia quelli contenuti in La sciarpa scozzese - commenta Rosella Lisoni -. Costruiti ciascuno intorno a un oggetto (dei rapaci impagliati, il fantoccio di un aviatore, delle maschere, una bandiera del palio…), delineano, da varie angolazioni, una grammatica dei sentimenti. Solo uno, ‘La morte’, non ha oggetto. Chi è il misterioso funzionario che, riemerso dal passato, sconvolge la vita d’una famigliola sotto Natale? Perché un’anziana zia, entrata nella sua stanza, suona davanti al nipotino una suite di Bach sul violoncello prima di uccidersi? Come mai un alunno, un ‘primo della classe’, accetta la sfida mortale con un compagno? Chi è ‘la piccola donnina’ che, dopo averlo conosciuto all’oratorio, appare in sogno, al suo amichetto, con un orribile livido sul braccio? Domande destinate a restare senza risposta. Guardare al cuore, al suo abisso, si può. Ma, poi, bisogna ritrarsene al più presto”.

