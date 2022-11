Viterbo, caro bollette. La crisi non spegnerà il Natale

Daniela Venanzi 29 novembre 2022 a

Quest’anno si preannuncia un Natale che guarda al risparmio energetico ma che non vuole rinunciare al clima di festa. Così c’è chi ci mette dosi di fantasia, chi ha ricevuto risorse regionali e può spendere meglio e chi punta alla tradizione. Per qualcuno manca ancora qualche appunto per definire i dettagli ma ormai il calendario comincia a diventare ricco di appuntamenti.

Torna prepotentemente in provincia il presepe vivente, è il caso di Civita di Bagnoregio con le date del 26 dicembre, dell’1 e del 6 gennaio e che in più lascia spazio ai mercatini nelle date dell’8, 18 e 26 dicembre, e 1 e 6 gennaio.

Anche Tarquinia non vuole lasciare indietro il presepe vivente, che nel centro storico verrà rappresentato il 26 dicembre e il 6 gennaio, mentre la presenza di una mongolfiera in zona Campo Cialdi per tre pomeriggi vedrà scendere Babbo Natale in carne e ossa.

Natale ricco anche a Viterbo, parola di Irene Temperini della Pro loco, che parla di sorprese anche grazie alla vincita di un bando che permetterà di mettere mano ad una suggestiva mostra di presepi e al presepe vivente in Santa Maria della Quercia. Le date interessate - insieme ai mercatini di Natale, e a tutto il Christmas Village, alla casa di Babbo Natale, la Fabbrica della Befana, la giostra vintage, il mini ranch pony e la mostra di pattinaggio - vanno dal 26 novembre al 9 gennaio.

Il Comune di Caprarola quest’anno non farà il presepe vivente ma propone qualcosa di diverso: “Sì - spiega Luca Cristofori, presidente della Pro loco - la nostra è un’organizzazione unita e molto attiva e insieme realizziamo gli eventi. In collaborazione con l’amministrazione comunale, la classe 1983, le scuole, l’istituto Roberto Marchini e la banda cittadina, stiamo organizzando una sfilata in costume che si terrà il 20 dicembre, mentre il 26 dicembre e il 6 gennaio sono previsti i concerti di Natale”.

Tuscania invece ha qualche difficoltà logistica per il presepe vivente: “C’è stata una riunione mercoledì scorso - spiega l’assessore alla cultura Stefania Nicolosi - e siamo in attesa di sapere se sarà possibile utilizzare Sant’Agostino. Verranno effettuati comunque spettacoli teatrali ma il programma è ancora in fase di definizione”.

