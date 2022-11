Viterbo, trasporto pubblico. Venerdì 2 dicembre sciopero di 24

29 novembre 2022 a

a

a

Venerdì 2 dicembre sciopero di 24 ore nel settore trasporti proclamato dalle organizzazioni sindacali Cobas e Orsa. L’astensione interesserà la fascia oraria 8,30-17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8,30 del mattino e quelle alla ripresa del servizio, dalle 17 fino alle 20.

Trasporti, venerdì prossimo sciopero dei dipendenti Cotral

Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio completo, articolato su due fasce di garanzia: dall’inizio del servizio alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account [email protected]

Cotral incontra i sindaci per analizzare i disagi

Lo sciopero è stato proclamato per il rinnovo dei contratti e per il salario minimo per legge a 12 euro l’ora; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali e per l’introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi fonti rinnovabili.

Pendolari Roma Nord: "Con Cotral non è cambiato nulla"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.