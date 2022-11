Viterbo, Talotta: “Il Comune non risponde ai cittadini”

B. M. 29 novembre 2022 a

“Rispondere ai cittadini e aggiornarli sullo stato delle loro segnalazioni non è una consuetudine. In alcuni Comuni gli operatori lo fanno egregiamente, ma al Comune di Viterbo, spesso, le persone che hanno inoltrato quesiti o domande particolari restano a bocca asciutta”.

La denuncia arriva dal sindacalista Roberto Talotta, secondo il quale “comunicare al cittadino quello che è stato fatto, quello che si farà o quello che purtroppo non si può fare in merito alla segnalazione esposta, rappresenterebbe un grande passo in avanti per istituire un rapporto migliore tra ente e cittadino, agevolando, di fatto, la soluzione dei problemi in maniera sempre più agile ed efficiente”.

Talotta, a questo proposito, non nasconde la propria delusione: “Rispetto alle precedenti amministrazioni ci si aspettava maggiore solerzia su tale questione (la comunicazione con i cittadini ndr) che mostra ancora tutti i suoi limiti e che inficia educazione ed efficienza gestionale dei vari servizi e uffici dell’attuale giunta Frontini, quando, al contrario, riscontrare con premura i punti sollevati dai cittadini che hanno esposto precise rimostranze, farebbe sentire le persone ascoltate e prese in considerazione e le renderebbe più tolleranti nei confronti di eventuali ostacoli che ne impediscono la soluzione. Se gli inquilini di Palazzo dei Priori adottassero questi semplici stratagemmi di buona amministrazione - conclude il sindacalista - sarebbe fattibile quell’auspicato circolo virtuoso, grazie al quale si potranno migliorare le condizioni della città”.

