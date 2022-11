Viterbo, saldi invernali: la Regione fissa le date. Si parte il 5 gennaio

29 novembre 2022 a

La Regione ha fissato le date dei saldi invernali, che nel Lazio prenderanno il via il 5 gennaio. Un appuntamento importante per i commercianti, che sperano in questo modo di risollevare almeno in parte le sorti di un comparto pesantemente penalizzato dalla crisi energetica e dal conseguente aumento delle bollette.

“Le vendite di fine stagione sono un momento importante per esercenti e consumatori, ci auguriamo che possano dare una spinta ai consumi in una congiuntura particolarmente difficile per le famiglie, i lavoratori e le imprese”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato Paolo Orneli.

Da ricordare che nei trenta giorni antecedenti i saldi, sono vietate le vendite promozionali. Dunque il periodo natalizio, in genere il più propenso per le spese grazie alla tredicesima che arriva nelle famiglie, diventa per i commercianti una sorta di prova generale di quello che arriverà di lì a poco, nella speranza che i costi ribassati possano dare una spinta al commercio, uno dei settori maggiormente penalizzati dalla crisi che da febbraio investe tutto il Paese, penalizzando imprese e famiglie.

