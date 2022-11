Viterbo, cultura e polemiche. Della Rocca: "Bando scritto con i piedi"

29 novembre 2022 a

a

a

Critiche molto pesanti quelle lanciate dal professor Giulio Della Rocca all’indirizzo dell’amministrazione comunale. E anche piuttosto significative dal momento che lui non è uno qualsiasi, ma un sostenitore della prima ora del movimento civico di Chiara Frontini.

Finisce sott’accusa l’erogazione dei fondi per le iniziative di Natale. Della Rocca aveva presentato due progetti: entrambi sono stati rigettati. Colpa della politica o della macchina amministrativa? Il docente viterbese basato negli Stati Uniti lascia aperta la strada del dubbio. Di sicuro, nota, il bando, al di là di chi siano le responsabilità, era scritto coi piedi. E l’impressione è che a Viterbo sembra procedere tutto sempre come prima: se si vuole ottenere qualcosa bisogna avere i santi in paradiso, siano essi politici o dirigenti.

“Lunedì 21 novembre - dice Della Rocca - ho scritto una pec alla divisione cultura, chiedendo l’accesso agli atti inerenti il bando di Natale, sperando di trovare note dei commissari. E’ passata una settimana, nulla di fatto. Certo, la legge afferma che per provvedere ci sono 30 giorni di tempo. Aspetto”.

Frontini: "Gli ambulanti hanno rinunciato. Il mercatino di Natale non si farà"

Ma come è possibile che in una piccola città si soffochi di burocrazia? “Ai dirigenti del Comune - risponde il professore - vengono riconosciute tre forme di retribuzione: lo stipendio tabellare: circa 45.570 euro, la retribuzione di posizione: 40. 400 euro, e la retribuzione di risultato: 8.760. Per un costo annuo di 94 mila euro. Un piccolo suggerimento alla signora sindaca: la retribuzione di risultato non deve essere automatica”.

Eventi natalizi, contributi per 82 mila euro

Premesso che non ha nulla “contro il dirigente Luigi Celestini”, sebbene in realtà sembri proprio lui l’oggetto degli attacchi, Della Rocca spiega che “il bando cultura per Natale prevedeva un budget di 150 mila euro”, briciole “per una città che vuole essere d’arte e cultura”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 29 NOVEMBRE (Edicola digitale)

x 1 / 41

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.