Viterbo, ospedale Belcolle. Ortopedia chiusa, proteste di sindacati e utenti

Massimiliano Conti 28 novembre 2022 a

a

a

E’ la chiusura del reparto di ortopedia la prima conseguenza dell’aumento dei ricoveri Covid a Belcolle. Da questa settimana, come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere, i pazienti che necessitano di interventi programmabili di minore complessità vengono presi in carico dalla rete ortopedica aziendale: finiscono cioè a Tarquinia o a Civita Castellana. Lo spostamento sta provocando un certo subbuglio nel personale medico e infermieristico e anche da parte di alcuni sindacati non mancano le critiche nei confronti di una scelta che penalizza uno dei fiori all’occhiello di Belcolle, il reparto di ortopedia appunto, il quale vanta un’elevatissima attività chirurgica.

A Belcolle si cercano posti letto per i malati Covid



“Gli interventi di maggiore complessità - assicurano dalla Asl - vengono comunque garantiti a Belcolle grazie ai posti letto distribuiti nelle piastre chirurgiche multidisciplinari. Stiamo semplicemente rispettando il nostro piano pandemico, lo stesso che applichiamo da tre anni, il quale prevede il reperimento di posti letto da destinare ai pazienti Covid, che nelle ultime settimana sono in aumento. La rimodulazione dell’offerta in questi tre anni ci ha consentito di non abbassare l’attività chirurgica con risultati che riteniamo apprezzabili”.

Ascensori guasti al blocco C di Belcolle, ne funziona solo uno

La Asl ammette tuttavia che il trasferimento dei pazienti ortopedici a Tarquinia non è la migliore organizzazione possibile e che qualche disagio possa essere inevitabile, ma è una soluzione imposta – sottolineano - da un’esigenza congiunturale legata al Covid.

“Abbiamo un’equipe ortopedica aziendale itinerante - spiegano sempre dalla direzione strategica della Asl -. Sono anni che i nostri chirurghi di Belcolle eseguono interventi anche negli altri presidi ospedalieri”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 28 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Covid, preoccupante aumento dei ricoveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.