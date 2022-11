Viterbo, rapina alla cooperativa Doganella di Canino. Uno dei banditi chiede di patteggiare

Valeria Terranova 27 novembre 2022 a

Rapina a mano armata alla cooperativa Doganella a Canino: si separano le strade dei due rapinatori, identificati a due anni di distanza grazie al test del dna. Uno di loro è il 43enne viterbese, ma bolognese d’origine, condannato in primo grado con rito abbreviato, lo scorso aprile, a 4 anni e 8 mesi per aver rapinato nel giro di qualche ora due farmacie a Terni e in provincia di Perugia. Il 43enne, detenuto da più di un anno e mezzo nel penitenziario di Grosseto, sarà processato col rito ordinario, mentre il presunto complice ha chiesto il patteggiamento. Proprio lui sarebbe stato incastrato dalle analisi del dna per il colpo risalente al 6 novembre 2020 ai danni della coop di Canino.

In base alle tesi degli inquirenti, la coppia di rapinatori, con volto semicoperto da scaldacollo e occhiali da sole, avrebbe teso un’imboscata ai dipendenti dell’azienda, una donna e due uomini, che si erano attardati oltre l’orario di chiusura, appostandosi nel parcheggio antistante la sede della società. Dopo averli colti di sorpresa e immobilizzati, i banditi impugnando una pistola semiautomatica avrebbero intimato loro di condurli nello stabile, dove avrebbero braccato altri lavoratori, facendo sdraiare tutti a terra e legando a ciascuno di loro i polsi dietro la schiena con fascette di plastica. Poi, prima di fuggire si sarebbero impossessati del bottino. Nello specifico, avrebbero sottratto 150 euro a un dipendente, e 1.650 euro in contanti oltre a un assegno bancario di 370 euro intestato alla cooperativa. Solo di recente gli investigatori sono venuti a capo della vicenda, risalendo al complice, anch’egli indagato con l’accusa di rapina e con diversi precedenti alle spalle. A incuriosire gli inquirenti furono le modalità con le quali si consumò la rapina.

Il terzetto collegiale, dopo l’assenso da parte del pm Michele Adragna, ha accolto l’istanza di rito alternativo promossa dalla difesa di uno dei malviventi, il cui procedimento si definirà il 6 dicembre. Il 7 febbraio invece proseguirà il processo con rito ordinario nei confronti del 43enne, assistito dall’avvocato Luigi Mancini.

