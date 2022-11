Viterbo, facchini di Santa Rosa. Prove di pace a pranzo con la sindaca Chiara Frontini

28 novembre 2022 a

Vista la location, il ristorante Isola blu di Montefiascone, il clima non poteva che essere idilliaco, quello del pranzo sociale dei facchini di Santa Rosa che ha visto, dopo i recenti contrasti, la partecipazione della sindaca Chiara Frontini. Non era quella di ieri, d’altra parte, l’occasione giusta per rinfocolare le polemiche: da quella per le eccessive misure di sicurezza prese durante l’ultimo trasporto ai ritardi nel pagamento dei contributi comunali che avevano costretto il Sodalizio a chiudere temporaneamente il museo dei facchini a San Pellegrino.

I bene informati parlano comunque di malumori non del tutto sopiti nel gruppo dirigente dei facchini, in particolare per la decisione della sindaca di restituire la delega alla protezione civile al consigliere di Viterbo 2020 Eros Marinetti, autore, subito dopo la conclusione del trasporto, di un post durissimo contro il capofacchino Sandro Rossi in cui parlava di “lobby del sodalizio”.

Durante il pranzo di ieri sono stati premiati i facchini con il maggior numero di trasporti alle spalle.

Tra i facchini “onorari” anche l’ex prefetto di Viterbo Giovanni Bruno. Premiato con una targa, consegnata dalla sindaca Frontini, anche l’ex candidato a sindaco di Italexit alle ultime elezioni amministrative, Marco Cardona.



