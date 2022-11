Viterbo, città galleggiante da 60 mila abitanti. Il progetto proposto agli sceicchi

Mattia Ugolini 28 novembre 2022 a

a

a

Una città galleggiante da 60 mila abitanti, grande il doppio del Colosseo e con tutti i comfort. È questo l’identikit di Pangeos, il terayacht ideato dall’imprenditore viterbese Pierpaolo Lazzarini, designer esperto di prototipazione e visualizzazione artistica, già noto per la produzione di Jet Capsule. Dopo aver frequentato il liceo artistico della Tuscia e l’Accademia di Belle Arti di Viterbo, Lazzarini si è messo in proprio con la sua azienda, diventando uno dei professionisti più ricercati nel mercato del lusso.

Frontini: “San Pellegrino area a tutela speciale”

La sua ultima invenzione è Pangeos, una monumentale floating-city da 550 metri di lunghezza per 610 di larghezza con annessi hotel, porti navali, aeroporti, centri commerciali e parchi. Analizzando la struttura, lo scafo, immenso, è suddiviso in vari blocchi e composto da nove diverse prue. Ad alimentarlo ci sono nove motori HTS, superconduttori ad alta temperatura.

Camera commercio, cinquanta aziende coinvolte in progetto export

Ogni motore, completamente elettrico, è in grado di erogare 16.800 CV ed è alimentato da varie fonti di energia a bordo, come spiegato dallo stesso Lazzarini: “La tera-struttura sarà in grado di navigare a una velocità di cinque nodi”. Nonostante le dimensioni pazzesche, Pangeos non inquinerà: “Le enormi ali generano energia dalla decelerazione delle onde e la copertura è rivestita con pannelli solari, in questo modo, può navigare negli oceani a emissioni zero”. E sarà pure inaffondabile: costruita prevalentemente in acciaio, nella parte inferiore ospiterà 30mila celle a grappolo.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 28 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Inquinamento lago di Bolsena. Archiviata l'inchiesta sui sindaci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.