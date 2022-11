Viterbo, centro storico. Piano di recupero: stop a cavi in vista e vasi di plastica e insegne uguali per i commercianti

28 novembre 2022 a

Stop a cavi penzolanti, portoni dei più variopinti materiali, finestre in pvc bianche in bella mostra su facciate medioevali, ma anche alle insegne tutte diverse e dai gusti non propriamente raffinati. Sul tavolo del governo della città l’amministrazione guidata dalla sindaca Chiara Frontini sta per calare un dossier che va sotto il nome di Piano di recupero del centro storico.

“Si tratta - spiega la prima cittadina - di un obiettivo strategico in capo all’assessorato alla qualità degli spazi urbani sotto la guida di Emanuele Aronne. La predisposizione dello studio e dei relativi documenti sarà completa entro il 2023 e quindi avremo il resto del mandato per lavorarci in maniera sistematica e al tempo stesso puntuale. Tutto il centro storico seguirà nei prossimi anni un piano di riqualificazione che opererà sul decoro in maniera urgente e programmata. Questo significa eliminazione dei cavi penzolanti o a vista, laddove possibile, utilizzo di vasi in terracotta all’esterno delle attività o nelle vie, insegne in ferro battuto uguali per le attività commerciali a prezzi agevolati per gli esercenti”.

Le misure riguarderanno l’intero centro storico della città dei papi, con sensibilità e linee guida specifiche che tengano conto delle peculiarità di ogni singola zona che si trova all’interno delle mura medievali. Chiaramente l’area monumentale del centro storico sarà quella a maggiore tutela anche nell’ottica di un potenziamento dell’appeal turistico.

