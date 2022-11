Viterbo, traffico. Zone pedonali e servizi navetta per liberare il centro dalle auto

Roberto Pomi 28 novembre 2022 a

Un centro storico su misura per i pedoni e con sempre meno auto. E’ questo l’obiettivo della giunta Frontini, che per raggiungerlo è intenzionata a puntare tutto sulla Francigena. Chiudere l’accesso all’interno delle mura a macchine e moto non è impresa da poco, da fare in una notte, e alla luce di questa consapevolezza l’amministrazione sta maturando la convinzione che l'unica mossa possibile sia una sorta di soft strategy.

Una linea di condotta più leggera per arrivare alla meta. Il filo conduttore è quello di aggiungere servizi che possano convincere i viterbesi ad andare in centro a piedi o con i mezzi di trasporto pubblico. Un cambiamento che deve essere graduale, senza provocare strappi: “Ogni modifica va pianificata e integrata con la disponibilità di parcheggi e l’implementazione del trasporto pubblico locale, a cui stiamo lavorando avendo messo il risanamento di Francigena al centro dei nostri pensieri fin dall’inizio dell’amministrazione”, spiega la sindaca Frontini.

Il punto di partenza di ogni ragionamento è chiaro e riassunto così dalla prima cittadina: “Un centro di origine medievale come il nostro non nasce in funzione delle auto, che non hanno spazi idonei per i parcheggi e da un punto di vista estetico non si integrano con il contesto. Non possiamo pensare di eliminarle del tutto, ma pensiamo a soluzioni di mobilità alternativa, a percorsi pedonali protetti e all’inserimento di piccole navette pubbliche con fermate frequenti”.

