Viterbo, furto di gioielli in due ville di Civita Castellana. Sospetti su finti tecnici

Nuovo allarme furti nel comprensorio civitonico. Nei giorni scorsi si sono verificati almeno due furti che hanno colpito la sensibilità dei residenti. Uno in una villetta poco fuori il centro abitato e l’altro in via Roma. In entrambi i casi i proprietari hanno denunciato il furti di denaro, elettrodomestici di valore e gioielli presenti in casa. La refurtiva, secondo le stime che circolano, avrebbe un valore di diverse migliaia di euro. Entrambi i furti sono stati denunciati e sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire ai topi che hanno ripulito le due abitazioni.

In ogni caso gli ultimi due episodi hanno fatto salire nuovamente l’attenzione specialmente tra coloro che abitano nelle zone residenziali oggetto delle attenzioni dei ladri. Ogni movimento o auto non conosciuta viene guardata in maniera sospetta. Per esempio, da quello che si è appreso sentendo le persone che abitano nelle zone più a rischio, diversi cittadini hanno chiesto spiegazioni rispetto a dei tecnici, pare siano due ragazzi, che nei giorni scorsi sono stati notati mentre fotografano diverse zone della città. Compresi palazzi e ville. Da quello che si è appreso qualcuno li avrebbe avvicinati e si sarebbero qualificati come incaricati di una società che sta effettuando sopralluoghi per posizionare le centraline della fibra ottica.

Probabilmente si tratta solo di un eccesso di zelo visto che il Comune sta effettuando i lavori per stendere i cavi della linea internet superveloce tuttavia diversi cittadini hanno chiesto spiegazioni. Una domanda quella di maggiore sicurezza che riguarda tutto il comprensorio. Infatti a Nepi solo ieri il sindaco Franco Vita ha annunciato che presto sarà ampliata la videosorveglianza. “Stiamo installando altre 16 telecamere per il controllo del nostro territorio che si aggiungono alle 30 precedenti , peraltro sostituite con nuove più funzionali”, ha scritto su Facebook il primo cittadino.



