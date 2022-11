Viterbo, truffe agli anziani. Arrestato finto nipote: aveva colpito tre volte nella Tuscia

27 novembre 2022 a

Con il trucco del finto nipote in difficoltà aveva truffato tre anziane, ma non aveva fatto i conti con la polizia. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile hanno identificato un ventiduenne, originario di Napoli, per aver commesso a Viterbo, a giugno, due truffe aggravate ai danni di anziani.

Le indagini hanno permesso di accertare che il ragazzo aveva raggirato, due signore in età avanzata, che erano state derubate di gioielli e denaro contante, per un ammontare complessivo di alcune migliaia di euro.

Inoltre si era reso già responsabile di un ulteriore, grave episodio, avvenuto nel medesimo periodo, quando contattando presso la propria abitazione una terza donna, era riuscito a farsi consegnare oggetti in oro del valore complessivo pari a circa 25.000 euro. In tale episodio la vittima, resasi conto di essere stata truffata, aveva cercato di impedire la fuga dell’uomo il quale, senza farsi scrupoli, non aveva esitato a scaraventarla a terra procurandole gravi lesioni. Il 22enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

