Viterbo, banche. Con una raccolta di oltre 14 miliardi si consolida la presenza di Bcc Roma

Oltre 300 persone alla riunione della Banca di credito cooperativo di Roma con i soci dell’Alto Lazio, svoltasi giovedì all’Hotel Salus e delle Terme. Nell’ultimo anno proprio nell’Alto Lazio la Banca ha impiegato 339 milioni di euro (+7,9% rispetto a settembre 2021), raccogliendo 365,3 milioni (+4,7%), confermando dunque una presenza articolata e concreta al fianco di piccole e medie imprese, e famiglie. Nello stesso periodo il Comitato locale dei soci di Viterbo, che sono oltre 3.500, ha erogato quasi 70 mila euro a fondo perduto: più di 31 mila donati per attività di beneficienza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e circa 36 mila invece erogati per eventi di promozione sul territorio.

“Siamo fermamente convinti - ha detto il presidente, il viterbese Maurizio Longhi - che il nostro modo di fare banca, essere cioè un presidio localistico ancorato ai borghi e alle città in cui siamo presenti, sia ancora vincente, soprattutto in una fase di sfavorevole congiuntura economica come quello che stiamo vivendo”. “Nel corso della riunione - si legge in un comunicato - è stato illustrato il positivo andamento della Banca. Che, dati aggiornati al 30 settembre, conta su una raccolta allargata di 14,1 miliardi (+2,5% rispetto all’anno precedente) e impieghi alla clientela per 10 miliardi (+5,4%). L’attivo dello stato patrimoniale è superiore a 15 miliardi. Al 30 giugno 2022, inoltre, i fondi propri ammontavano a 873 milioni e il Cet1 ratio risultava pari al 18,5%. Negli ultimi 10 anni i volumi intermediati hanno mostrato una dinamica di crescita continua: la raccolta totale e gli impieghi sono aumentati rispettivamente del 72 e del 92%. Nella classifica 2022 di Mediobanca, peraltro, Bcc Roma è entrata per la prima volta nella top 20 delle banche italiane, confermandosi nuovamente al primo posto tra le banche di Credito cooperativo per totale attivo, impieghi, raccolta, patrimonio netto, utile netto, numero sportelli”.

Longhi ha concluso affermando che saranno i giovani il perno attorno al quale ruoterà il suo mandato: “Sono loro che dovranno traghettare il nostro Paese verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. Per questo, tra i suoi obiettivi Bcc di Roma si è posto quello di stimolare la partecipazione e l’avvicinamento dei suoi soci under 40, che sono in tutto oltre 5mila”.

