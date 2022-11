Viterbo, ospedale. Ascensori guasti al blocco C di Belcolle, ne funziona solo uno

27 novembre 2022 a

a

a

Emergenza ascensori a Belcolle. La denuncia arriva dalla dottoressa Fabiola Travaglini, segretaria provinciale della Confael, che nei giorni scorsi ha inviato una segnalazione ai vertici della Asl, sottolineando che alcuni degli elevatori risultano fuori servizio ormai da diversi mesi.

La situazione più delicata è nel blocco C dove dove dovrebbero essere attivi 5 ascensori. Invece - sottolinea nella lettera la sindacalista - sono fuori servizio un ascensore riservato all’utenza ed ai visitatori, un montalettighe ed un montacarichi. Funzionano un montalettighe e un solo ascensore per l’utenza ed i visitatori, che, ovviamente, se lo litigano. Una situazione che sta creando “gravi criticità logistiche e organizzative ed episodi di tensione accaduti tra operatori e utenti”.

Asl, stop al nuovo atto aziendale

Inoltre, continua la segretaria Confael, “l’unico montalettighe funzionante viene utilizzato, oltre che per il trasporto di pazienti, anche per il trasporto dei carrelli per la biancheria, sia pulita, sia sporca, per il trasferimento dei rifiuti ospedalieri da smaltire e per lo spostamento di pazienti Covid positivi senza rispettare le norme per i percorsi dedicati al contenimento dell’infezione”.

Dipendenti, siano essi disabili, anziani, bambini e donne in stato dí gravidanza, si trovano spesso costretti a salire numerose rampe di scale, oppure ad interminabili attese per usufruire dell’unico ascensore disponibile.

Violenza sulle donne, la Asl aperti nel week end

“E’ inutile e forse anche irrispettoso della sensibilità di ciascuno di noi ricordarvi quanto sia importante garantire ascensori funzionanti per poter usufruire in maniera agevole di tutte le professionalità ed i servizi che il nostro ospedale offre alla cittadinanza”, aggiunge la dottoressa Travaglini che chiede alla direzione strategica “di porre in essere interventi risolutivi anche per garantire la sicurezza di tutti. Diversamente procederemo ad inoltrare la seguente segnalazione agli organi istituzionali preposti alla sorveglianza ed al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



A Belcolle si cercano posti letto per i malati Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.