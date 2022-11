Viterbo, concorso Asl per risk manager. Ordine dei medici scrive a D'Amato

27 novembre 2022 a

Concorso per il risk manager alla Asl nel caos, interviene l’Ordine dei medici attraverso il presidente, Antonio Maria Lanzetti, che ha deciso di far sentire la sua voce dopo la denuncia di uno dei partecipanti, Stefano Innocenzi, medico del 118, che ha lamentato delle anomalie nella valutazione dei titoli di carriera. Attraverso le griglie utilizzate dalla Asl si equiparavano quelli dei medici a quelli di infermieri o ausiliari.

Pur premettendo di avere “il massimo rispetto di tutte le professioni sanitarie che garantiscono il diritto alla salute del cittadino”, l’Ordine sottolinea “le peculiari caratteristiche della professione medica, il processo clinico, quello diagnostico e quello terapeutico”. Insomma, tradotto, quello è un posto per medici.

“Il clinical risk manager - continua il dottor Lanzetti - al di là dell’ambiguità normativa, difficilmente può esimersi da queste conoscenze, prettamente mediche, nella gestione del rischio sanitario”. Inoltre, per il presidente provinciale dell’ordine va ricordato che “il medico che svolge la propria attività nel Sistema sanitario nazionale è inquadrato contrattualmente come dirigente, inquadramento proprio del risk manager”.

Ma i medici non ne fanno una questione di principio. Per loro c’è in ballo proprio la sicurezza dei cittadini che potrebbe essere messa a rischio con procedure che lasciano strada a figure professionali non appropriate per le funzioni da svolgere.

Infatti Lanzetti esprime “viva preoccupazione” per quanto emerso dall’avviso per la selezione del risk manager “soprattutto per le ricadute che potrebbe avere sulla salute dei cittadini una condotta non improntata alla valorizzazione del giusto merito e del giusto percorso formativo e professionale”.

In questo senso, con gli stessi contenuti, il presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha inviato una lettera alla direzione della Asl e all’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato oltre che, per conoscenza, a Stefano Innocenzi, il medico, sindacalista della Cgil Medici, che nei giorni scorsi ha portato alla luce le presunte anomalie legate alla valutazione dei titoli della selezione interna alla Asl.



