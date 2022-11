Viterbo, Covid: torna la paura. Preoccupante aumento dei ricoveri

Massimiliano Conti 27 novembre 2022 a

a

a

Tornano a salire in maniera preoccupante i ricoveri Covid a Belcolle. Attualmente i pazienti contagiati che si trovano nell’ospedale viterbese sono 43: 22 nel reparto di medicina Covid e 21 a malattie infettive. A questi se ne aggiungono altri 12 a Montefiascone. La scorsa settimana era stato raggiunto un picco di 67 ma il numero è estremamente fluttuante: non solo in conseguenza delle dimissioni ma anche purtroppo dei trasferimenti in terapia intensiva (oggi gestita a Roma) o dei decessi.

Drive in del Riello trasferito a Belcolle

Come sempre, va fatta una distinzione tra ricoverati per Covid e ricoverati con il Covid, anche se, in ogni caso, l’aumento delle ospedalizzazioni costringe la direzione sanitaria a rivedere l’assetto dei reparti per far posto ai contagiati che, come noto, devono essere isolati dal resto dei degenti. Nasce da qui l’esigenza di spostare i pazienti ortopedici che necessitano di cure a bassa intensità negli ospedali periferici e in particolare in quello di Tarquinia (sulla vicenda non mancano polemiche).

Asl, stop al nuovo atto aziendale

L’incremento degli ospedalizzati è legato essenzialmente all’aumento dei contagi che si sta registrando nelle ultime settimane nella nostra provincia, come spiega la dottoressa Silvia Aquilani, infettivologa e referente della gestione Covid-19 per la Asl di Viterbo, la quale rinnova l’appello a tutti i cittadini, soprattutto a quelli più fragili, a vaccinarsi con le quarte e quinte dosi, sia per tutelare la propria salute sia per evitare l’aumento della pressione su Belcolle.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 26 NOVEMBRE (Edicola digitale)

A Belcolle si cercano posti letto per i malati Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.