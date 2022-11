Viterbo, omaggio a Giorgio Gaber. Appuntamento al teatro San Leonardo

26 novembre 2022 a

Questa sera, 26 novembre, alle ore 21, in prima nazionale, al Teatro San Leonardo va in scena “Ricomincio da G.”, un omaggio in forma di Teatro-Canzone a Giorgio Gaber. In scena Pietro De Silva (Gaber) e Camilla Canossa (narratrice), con Stefano Cirillo (voce e chitarra), Mauro Canossa (voce e chitarra), Tommaso Dottarelli (pianoforte e tastiere), Alessandro Famiani (fisarmonica), Glauco Fantini (basso), Edoardo Fabbretti (batteria e percussioni). Lo spettacolo è un viaggio alla scoperta dell’inventore di una nuova forma di rappresentazione, il Teatro-Canzone di Giorgio Gaber. Un excursus sulla sua carriera attraverso il racconto della sua vita, le sue canzoni e i suoi monologhi più celebri soffermandosi sulla scelta di Gaber, a un certo punto della sua vita, di dedicarsi totalmente al teatro come luogo di espressione diretta senza filtri tra l’artista e il suo pubblico. Uno spettacolo ironico e riflessivo tra parole e musica dalla fine degli anni Sessanta al Duemila attraverso gli occhi di Giorgio Gaber. Informazioni ai numeri 393 9041725, 392 3018173.

