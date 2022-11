Viterbo, la protesta di Giovanni Faperdue. “E' ora di togliere il semaforo su strada Acquabianca”

26 novembre 2022 a

“Basta semaforo in strada Acquabianca”. Questa la richiesta dello scrittore e giornalista Giovanni Faperdue e dell’ex sindaco di Vitorchiano Gemini Ciancolini, che hanno costituito un comitato per sollecitare un incontro con il presidente della Provincia Alessandro Romoli, finalizzato all’eliminazione del semaforo. “Una richiesta formale - spiegano Faperdue e Ciancolini - prima di dare vita a nuove, varie e incisive forme di protesta, per la situazione incancrenita, in cui versa il traffico su strada Acquabianca. Infatti, assistiamo al perdurare, da più di tre anni, di un grave impedimento alla libera circolazione sull’arteria. Tutto ciò a causa di lungaggini burocratiche e legali che impediscono il ripristino delle condizioni regolari di viabilità. Questa situazione deve finire prima possibile, occorre trovare una soluzione”.

Faperdue e Ciancolini, a tale proposito, suggeriscono al presidente della Provincia soluzioni alternative, che consentano un ripristino provvisorio ma immediato della circolazione a doppio senso di circolazione.

“Soluzioni - evidenziano - che aprano finalmente questa gabbia che costringe ogni giorno migliaia di cittadini a sopportare una penitenza che non ha più motivi di perdurare”. I due esponenti del neonato comitato chiedono dunque un incontro, ma soprattutto sollecitano interventi tempestivi, in caso contrario si dicono pronti a porre in essere forme di lotta e protesta.

