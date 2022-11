Viterbo, stalking. Si innamora della coinquilina e minaccia di accoltellarla per gelosia, ragazza alla sbarra

V. T. 26 novembre 2022 a

Si era invaghita della coinquilina e per gelosia l’avrebbe minacciata con un coltello. È ripreso giovedì il processo a una ventenne viterbese, accusata di stalking ai danni di una sua coetanea, costituitasi parte civile con l’avvocato Luigi Sini.

A riepilogare in aula davanti al giudice Elisabetta Massini l’episodio cruciale avvenuto a marzo dell’anno scorso su cui verte il procedimento il fidanzato 20enne della vittima. “La situazione degenerò quando l’imputata entrò sul mio profilo Instagram iniziando a mandare sia a me sia alla mia ragazza dei messaggi dicendoci che ci avrebbe ammazzato di botte – ha raccontato il giovane-. Il giorno seguente andammo sotto casa sua per chiarire e lei e la mia ragazza iniziarono a discutere, ma poco dopo si azzuffarono. Durante la colluttazione l’imputata tirò fuori un coltello puntandolo alla gola della mia ragazza e io intervenni. Poi andammo in questura a sporgere denuncia”. Sollecitato dalle parti a chiarire cosa ci fosse dietro l’astio covato dall’imputata nei confronti della vittima, il ventenne ha spiegato che i rapporti si incrinarono alla fine di dicembre 2020. “Lei si era innamorata della mia ragazza. Quando iniziammo a frequentarci lei divenne aggressiva e gelosa. Fu allora che la mia fidanzata decise di allontanarla cambiando anche abitazione”.

Il dibattimento a carico della ventenne, attualmente sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima, proseguirà il 22 dicembre.

