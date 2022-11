Viterbo, giornata contro la violenza sulle donne. Panchina rossa davanti a palazzo di giustizia

26 novembre 2022 a

Ieri, 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” davanti all’entrata del Palazzo di Giustizia di via Falcone e Borsellino è stata installata una panchina rossa realizzata da Ethimo su iniziativa dell’ordine degli avvocati di Viterbo, insieme alle associazioni Aiaf, Camera Civile, Camera Penale e Aiga. A inaugurarla il presidente del Tribunale il giudice Eugenio Turco, il pm Michele Adragna della Procura della Repubblica, il presidente dell’ordine degli avvocati Stefano Brenciaglia, la presidente del consiglio comunale Letizia Chiatti e l’art director di Ethimo Francesca Confidati.

