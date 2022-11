Viterbo, assalto alla sede della Cgil a Roma. Indagato uomo di Nepi

26 novembre 2022 a

C’è anche un nepesino tra gli indagati per l’assalto alla sede della Cgil avvenuto a margine della manifestazione contro il green pass del 9 ottobre del 2021. La Procura ha inviato l’avviso di conclusione indagine a Simone Manni, 48 anni, originario di Nepi ma residente da tempo a Roma con legami con il mondo ultras. Per i pm è stato tra i responsabili della guerriglia che quel giorno portò alla devastazione della sede nazionale del sindacato in Corso Italia.

Insieme al 48enne sono indagate altre 8 persone. L’attenzione degli inquirenti, per quanto riguarda questo filone di indagine, si è concentrata sulla figura di Marco Liccione, leader del movimento No Green Pass di Torino che tuttavia - come riporta la Stampa - ha sempre negato di essere entrato nella sede della Cgil a margine della manifestazione contro il certificato vaccinale.

Tuttavia secondo l’accusa avrebbero “usato violenza e minaccia nei confronti di agenti di polizia” che “erano intervenuti per evitare azioni di violenza da parte dei numerosissimi manifestanti, creando anche in varie zone dei cordoni di sicurezza, in particolare a tutela della sede del sindacato Cgil e dei Palazzi Istituzionali”.

“Minacciavano - si legge nell’avviso di conclusione indagine - e aggredivano gli operanti nel corso della manifestazione di piazza con uso di bastoni e spranghe di ferro ed altri oggetti atti ad offendere.

