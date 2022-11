Viterbo, tasse comunali. Intesa con i sindacati: progressione per aiutare le fasce deboli

Beatrice Masci 26 novembre 2022 a

a

a

Utilizzare i fondi del Pnrr per ridisegnare la città del futuro e aiutare le fasce deboli. Sono i due punti centrali dell’accordo firmato ieri mattina, 25 novembre, in Comune tra la sindaca Chiara Frontini e i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Stefania Pomante, Fortunato Mannino e Giancarlo Turchetti. Se rispetto al primo punto, il Pnrr, molto si è già detto, fondamentale, in questo momento di profonda crisi economica, è il secondo punto, ovvero, il sostegno alle fasce deboli.

Solo 5 ambulanti dicono sì al Comune. Il mercatino di Natale diventa un'odissea

Sostegno da concretizzare, è scritto nero su bianco nell’accordo, “attraverso un sistema tributario di progressività”. Il che vuol dire, come spiega il segretario della Uil Turchetti: “Scaglionare la fiscalità comunale, perché è solo su quella, ovviamente, che si può intervenire, sulla base dell’Isee. In definitiva, chi ha redditi alti paghi un po’ di più per consentire a chi ha redditi bassi di pagare un po’ di meno”.

Immobili abbandonati, il piano del Comune

L’accordo prevede infatti “politiche di bilancio improntate all’equità sociale e alla valorizzazione di servizi socialmente sostenibili e di agevolazione, attraverso la gradazione delle aliquote Irpef secondo fasce di reddito differenziate”. Inoltre, il Comune si impegna a mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 26 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Stop alle auto in via della Verità, il Comune non fa marcia indietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.