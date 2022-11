Viterbo, Natale. Contributi per 82 mila euro per gli eventi

26 novembre 2022 a

Dieci iniziative per un totale di 82 mila euro sui 150 mila complessivamente stanziati da Palazzo dei Priori. Eccoli i numeri del primo Natale dell’era Frontini. Il dirigente del settore Cultura, Luigi Celestini, ha firmato la determina con la graduatoria delle associazioni ammesse a contributo nell’ambito del bando 2022. Quattordici gli esclusi tra i soggetti che avevano presentato domanda, 12 dei quali perché hanno riportato un punteggio inferiore a 60 punti, uno perché ha sbagliato Comune - l’iniziativa Natale in tavola firmata dal Club enogastronomico viterbese si terrà a Vitorchiano - e un altro, l’associazione Admo con la manifestazione Danzando per la vita a Natale, perché ha presentato un piano finanziario non corretto con un budget inferiore ai 10 mila euro.

Prima classificata, con 67 punti, l’associazione XXI Secolo che proporrà l’evento Natale per caso, alla quale l’amministrazione ha destinato 14 mila dei 20 mila euro richiesti. Al secondo posto Tetraedro Aps con Raccontiamo il Natale (14 mila euro a fronte dei 20 mila richiesti). A seguire: l’associazione Festival Alessandro Statale con A Baroque Xmas (9.800 euro sui 14 mila richiesti), la Pro loco con A riveder la luce (14 mila euro sui 20 mila richiesti), e il Teatro stabile delle arti medievali di Gianmaria Cervo con Quartieri dell’arte Christmas Fest (14 mila euro sui 20 richiesti).

Tra gli esclusi eccellenti troviamo invece l’associazione Viterbo con Amore che aveva chiesto 9 mila euro per realizzare la XVI edizione del Concerto per la solidarietà e la pace, il comitato di Viterbo della Croce rossa con il tradizionale Concerto di Natale per il quale aveva chiesto un contributo di 11.210 euro, Tuscia in fiore che aveva proposto un vernissage con un contributo di 20 mila euro, la St Thomas Friend’s con Natale ieri oggi e domani (7.035 euro il contributo richiesto) e Via del Corso con Natale a merenda (7.900 euro).

