Viterbo, carabiniere minacciato di morte dal boss. Nuovo processo per Rebeshi

“Io una pistola la trovo a meno di 300 euro. Mi metto 15 giorni fuori la caserma, lo seguo, vedo dove abita ed è fatta. Devo lasciare qualche bambino senza padre”. Queste alcune delle frasi al centro del nuovo processo a carico di Ismail Rebeshi che si è aperto ieri. Stavolta il 38enne albanese, boss di “mafia viterbese”, accusato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, diffamazione aggravata. Vittima un sottufficiale del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Viterbo, costituitosi parte civile nel dibattimento con l’avvocato Remigio Sicilia.

I fatti sarebbero accaduti tra 2017 e il 2018, quando erano in corso le indagini dell’inchiesta Erostrato conclusasi a gennaio 2019 con lo smantellamento della banda capeggiata da Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato. Il 38enne, secondo le contestazioni, avrebbe fatto pervenire intimidazioni verbali alla vittima attraverso altri militari anche via chat. Il dibattimento che si sta svolgendo davanti al giudice Roberto Cappelli è entrato nel vivo con le deposizioni dei primi due testimoni della pubblica accusa. Il trentenne albanese, collegato in video conferenza direttamente dal carcere di Cuneo dov’è ristretto in regime di 41 bis, è difeso dall’avvocato Roberto Afeltra.

“A novembre 2018 tramite una delega dei carabinieri ci fu chiesto di notificare all’imputato l’avviso 415 bis che portò al procedimento odierno- ha raccontato un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Mammagialla-. Leggendo l’atto notai che si trattava di minacce che il detenuto avrebbe proferito all’indirizzo del militare che conosco personalmente. Quando gli chiesi spiegazioni l’imputato mi rispose che erano tutte cavolate e che al contrario era stato lui ad averle subite, che il maresciallo gli avrebbe puntato una pistola alla tempia e che era stato lui ad aver dato fuoco a due suoi camion Iveco la notte tra il 19 e il 20 agosto 2017. Inoltre mi riferì che il carabiniere gli aveva installato un gps su una vettura. A tali esternazioni io replicai dicendo che il maresciallo non avrebbe mai fatto cose del genere. Tuttavia quello che mi mise più in allarme fu altro: Rebeshi mi disse che il carabiniere in quella settimana era stato a Roma e che aveva trascorso a Viterbo un solo giorno. Allora avvisai subito il militare mettendolo in guardia avvertendolo che probabilmente qualcuno lo stava pedinando”.

