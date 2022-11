Viterbo, Fondazione Carivit. Contributi a favore del mondo del volontariato

23 novembre 2022 a

La Fondazione Carivit, ha deliberato l’istituzione di un Fondo di 60 mila euro indirizzato al mondo del volontariato, del terzo settore e degli enti religiosi per interventi rivolti a sostenere bisogni primari e di stretta necessità a favore delle persone e delle famiglie in condizione di vulnerabilità. Il contributo massimo assegnabile per ciascuna richiesta selezionata è di 1.500 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo online editabile sul sito internet della Fondazione al seguente link (https://www.fondazionecarivit.it/wp/modulistica-libera/) o cliccando sulla relativa immagine posta nella home del sito dell’Ente. Nel compilare la richiesta è necessario indicare il settore d'intervento “Volontariato, filantropia e beneficienza” e inserire tutte le informazioni richieste.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, verranno considerate ammissibili al contributo le spese relative a: pagamento di canoni di locazione, utenze, bollette e similari, spese sanitarie, acquisto generi alimentari, spese scolastiche. Le azioni proposte potranno essere realizzate su tutto il territorio della provincia di Viterbo. Le richieste di contributo verranno prese in considerazione fino a esaurimento del Fondo e dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2022.

