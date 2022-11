Aziende Viterbo, la crisi non risparmia nessuno. De Simone: “Soffrono tutti i comparti”

Daniela Venanzi 24 novembre 2022 a

a

a

“Ci stiamo leccando le ferite che sono tante e fanno ancora male”. Così Andrea De Simone (Confartigianato) parla degli ultimi tre anni terribili delle imprese viterbesi, consumati tra pandemia e crisi energetica. “E’ un momento in cui stiamo cercando di recuperare il terreno perduto e la battaglia è complessa. Soffre la Tuscia e soffrono tutti i comparti, nessuno escluso”. Eppure c’è stato un momento in cui l’edilizia, grazie al 110%, pareva avesse decollato e fatto da volano per le attività del settore.

“Nella Tuscia 6.400 imprese abusive”

“Fino a un certo spazio temporale sì - continua a spiegare De Simone - ma poi a febbraio si è tutto ingessato, con le banche che non accettavano più nuovi interventi e lo stop praticamente forzato delle aziende. In questo comparto c’è stata una grossa sofferenza con aziende che allo stato attuale, sia piccole che medie, si trovano fortemente in difficoltà. La speculazione ci ha messo il suo e con il senno del poi, ma anche con alcune considerazioni precauzionali, questo 110% andava pensato non totalmente gratuito, ma in percentuale, per evitare proprio quello che si sta verificando oggi. Basta guardarci in giro, a Viterbo i cantieri aperti sono davvero pochissimi”.

Bonus e superbonus, Confartigianato: "Salvare imprese edili da burocrazia"

E gli altri, in particolare l’artigianato come stanno guardando al futuro?

“Il rincaro delle bollette non ha certamente dato una mano. Il triplicarsi degli importi mette un freno su tutto, e tre anni di crisi importanti come quelli in cui siamo ancora dentro ci impongono ancora un po’ di sofferenza”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DI GIOVEDI' 24 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Crisi imprese, Confartigianato: "Subito aiuti e stop a cartelle esattoriali"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.