Viterbo, Frontini: "Gli ambulanti hanno rinunciato. Il mercatino di Natale non si farà"

"Il mercatino di Natale, così come era strutturato negli anni precedenti, una volta al Sacrario, ora proposto a via Marconi, non si farà. Gli ambulanti hanno preferito rinunciare, nonostante le domande inizialmente presentate e nonostante gli investimenti messi in campo dall’amministrazione e che abbiamo illustrato loro nel corso di una riunione ad hoc".

Questo quanto dichiarato in una nota congiunta dalla sindaca Chiara Frontini e dall'assessore al Commercio Silvio Franco: "E' un’occasione persa per gli ambulanti: quest’anno la città a Natale ha un programma denso d'iniziative, che riguardano tutto il centro storico e non solo la parte monumentale di San Pellegrino. Gli stessi ambulanti ci hanno detto, nel corso delle riunioni, che il mercatino di Natale è andato sempre peggio, poi hanno deciso di rinunciare per fare come si è sempre fatto".

"Via Marconi è un asse strategico di collegamento tra il Sacrario - si conclude la nota -, dove sono previste attività legate alla promozione e degustazione del cibo locale e delle sue tradizioni, e piazza del Teatro, piazza della Rocca e Pratogiardino. Per questa ragione l'amministrazione sta valutando altre proposte che mirano alla valorizzazione di questo spazio così importante in modo innovativo e originale".

