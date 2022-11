Viterbo, incendio. Paura a Fabrica di Roma: a fuoco 5 abitazioni, 8 persone evacuate. Crollati 2 solai e un tetto

22 novembre 2022 a

Notte di fuoco e paura nel centro storico di Fabrica di Roma (Viterbo) tra lunedì 21 e martedì 22 novembre. Un vasto incendio è divampato in diversi immobili in via della Torre e si è allargato ad almeno 5 abitazioni saltando anche di piano in piano e interessando le strutture, nella maggior parte dei casi in legno, di collegamento tra i vari piani e tra gli appartamenti.

Sul posto ha operato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, l'autobotte e l'autoscala da Viterbo e un'autovettura per il supporto al rifornimento delle bombole di aria. Presenti anche il funzionario dei vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. All'arrivo dei vigili del fuoco, tutte le persone erano già in strada risultano però dispersi due gatti e un cane. Complessivamente sono state evacuate 8 persone.

Importanti i danni alle strutture: crollati due solai e danneggiato un tetto.

