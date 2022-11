Viterbo, ambasciatore Usa in città per una gita. Pranzo all'Osteria del Vecchio Orologio di Paolo Bianchini

21 novembre 2022 a

a

a

Piatti tipici della cucina viterbese a base di prodotti locali, reinterpretati in chiave contemporanea e annaffiati da Coca Cola. E’ il pranzo consumato ieri, all’Osteria del Vecchio Orologio, dall’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Shawn Crowley, arrivato a Viterbo in forma privata, con la famiglia (la moglie, un’altra donna e tre ragazzi), per una classica gita domenicale fuori porta. Grande lo stupore, e altrettanta la gioia, dell’“oste” Paolo Bianchini quando si è visto occupare la strada di fronte al locale (via dell’Orologio Vecchio) da alcune auto delle forze dell’ordine al seguito del gigantesco Suv nero della Chrysler con vetri oscurati e lampeggianti, su cui viaggiavano il diplomatico e la famiglia, e di una berlina scura su cui si trovava la scorta.

Biologica e sociale, l'agricoltura del futuro allo Slow Food Village di Viterbo

Niente possibilità, per nessuno, di scattare foto e in un battibaleno ingresso al ristorante per pranzare lontani da occhi indiscreti. Sembra che poco prima l’ambasciatore avesse fatto un giro in città, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Descritto dal personale dell’Osteria del Vecchio Orologio come una persona molto cordiale, non è mancato un siparietto allorché Paolo Bianchini gli ha fatto notare che la Coca Cola no, non ci stava bene con le pietanze ordinate, le quali avrebbero meritato uno dei pregiati vini presenti nella carta del locale. “Ma io sono americano e necessariamente bevo Coca Cola”, ha ribattuto scherzosamente Crowley. Il pranzo, iniziato alle 13, è durato circa due ore.

Namo Ristobottega approda sulla Guida Michelin

“Non so proprio - commenta Bianchini - perché ha scelto il mio ristorante. Probabilmente sarà rimasto colpito dalla pubblicità che stiamo facendo da un po’ di tempo. In ogni caso, credo che sia anche rimasto molto soddisfatto dei piatti che gli abbiamo proposto, se è vero che al momento di andarsene ha promesso di tornare presto”. L’ambasciatore Shawn Crowley, anche chiamato incaricato d’affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, è arrivato a Roma a luglio. Diplomatico di carriera del Senior Foreign Service, precedentemente ha diretto l’ufficio relazioni bilaterali tra Usa ed Europa occidentale.

Confcommercio Viterbo: "Esercizi chiusi un'ora prima per abbattere i costi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.