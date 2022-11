Viterbo, bambini al freddo. Scuola dell'infanzia Centro Storico chiusa. Lavori in via Emilio Bianchi

21 novembre 2022 a

a

a

Scuola infanzia Centro storico, ordinanza di chiusura per oggi 21 novembre domani 22 e dopodomani 23 per lavori di manutenzione previsti al sistema di riscaldamento.

“Stante i suddetti lavori - si legge in una nota del Comune - che interferiscono con il regolare svolgimento dell’attività didattica della stessa scuola dell’infanzia Centro storico dell’Istituto comprensivo Carmine, temporaneamente ubicata presso la sede ex Università di via Emilio Bianchi fino alla fine delle opere infrastrutturali in corso nel plesso principale, si avverte la popolazione scolastica che la scuola resterà chiusa nei giorni di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 novembre. Saranno forniti aggiornamenti a istituto e famiglie sugli avanzamenti dei lavori. L’amministrazione è impegnata nella risoluzione del problema nel più breve tempo possibile. Ci si scusa per il disagio”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.