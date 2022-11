Viterbo, Natale in piazza del Comune. Un buco di un metro e mezzo per piantare l'albero

21 novembre 2022 a

Un buco a piazza del Comune largo 50 centimetri e profondo un metro e mezzo. Serve per “piantare” l’albero di Natale. Gli operai incaricati dal Comune, per farlo (vedi foto), sono entrati in azione ieri mattina. Mai si era vista una cosa così, anche perché, negli anni passati, l’albero veniva sempre posizionato all’interno di un grande vaso o fissato a un trespolo di acciaio. Così accadeva quando andava di moda l’abete vero e proprio, tanto caro al “giardiniere” Michelini, e successivamente quando si è optato per una figura stilizzata in materiale sintetico (vedi il “micragnoso” Arena). La circostanza ieri, domenica 20 novembre, non è perciò passata inosservata ai viterbesi, curiosi di vedere cosa si è inventata la Frontini. La speranza è che il buco valga la candela.

