Viterbo, incidente sulla Teverina. Auto fuori strada nella notte: 2 feriti

Incidente nella notte tra sabato 19 novembre e domenica 20 sulla Teverina. Per cause che sono ancora da accertare una vettura con due persone a bordo è finita fuori strada alle porte del capoluogo. Da quello che si è appreso il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo appunto fuori dalla carreggiata. Nell’incidente non sono state coinvolte altre auto. Quando sono arrivati i primi soccorritori la situazione sembrava molto più seria invece i due a bordo dell’utilitaria, da quello che è emerso dopo i primi accertamenti, sono rimasti leggermente contusi.

Le due persone che si trovavano a bordo hanno riportato delle ferite, ma non verserebbero in gravi condizioni. Sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle in codice giallo.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 e la polizia stradale per tutti i rilievi del caso. Come già accennato dai primi accertamenti è emerso che nell’incidente non è stato coinvolto nessun altro mezzo.

Non si esclude tuttavia che il conducente possa aver perso il controllo a causa di un animale che ha attraversato improvvisamente la strada: sono in corso le verifiche del caso. I due feriti, seppur contusi, sono rimasti sempre coscienti durante le operazioni di soccorso.



