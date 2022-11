Viterbo, carabinieri forestali piantano nuovi alberi insieme agli studenti

21 novembre 2022 a

Una giornata particolare che vedrà protagonisti i carabinieri forestali e gli studenti di diverse scuole della Tuscia. Oggi lunedì 21 novembre in concomitanza con la celebrazione della patrona dell’Arma “Maria Virgo Fidelis” dell’81° anniversario della battaglia di Culquaber e della giornata dell’orfano”, sono state organizzate una serie di iniziative, nell’ambito della Giornata nazionale degli alberi, volte a diffondere la cultura ambientale e della legalità nelle scuole della provincia.

Nell’ultimo mese, i carabinieri forestali della provincia sono intervenuti in 13 istituti scolastici per incontrare studenti e insegnanti. Nel tempo trascorso insieme, oltre a presentare la storia e i loro compiti, nell’occasione dei 200 anni dalla fondazione del corpo forestale dello Stato, si sono affrontate le principali tematiche ambientali: cambiamento climatico, conservazione delle foreste, cambiamenti dell’uso del suolo, inquinamento e tutela della biodiversità.

Questa mattina a partire dalle 9 sarà allestita un’area di comunicazione ambientale in piazza dei Caduti a Viterbo, presso la quale militari dell’Arma forniranno ai giovani studenti di alcune scuole del centro storico informazioni sull’attività svolta dalla specialità forestale nell’ambito della conservazione e tutela degli ecosistemi terrestri e delle zone umide.

La giornata degli alberi verrà celebrata anche attraverso l’iniziativa di forestazione urbana del progetto “un albero per il futuro”, che prevede la messa a dimora di piantine fornite dal centro nazionale per la biodiversità forestale dell’Arma dei carabinieri di Pieve Santo Stefano (Arezzo), e corredate da una fascetta con QR Code per la geolocalizzazione e successivo inserimento nel portale dedicato. Gli studenti di 13 scuole della provincia di Viterbo, con i carabinieri forestali, metteranno a dimora delle piantine di specie autoctone, partecipando così al progetto del Ministero finalizzato alla creazione di un bosco diffuso che prevede l’impianto di 50000 alberi nel triennio 2020 – 2022 nel territorio nazionale. Un’App permette inoltre di calcolare il valore in chilogrammi dell’anidride carbonica immagazzinata dalle piantine messe a dimora. Sul capoluogo l’attività riguarderà l’Istituto comprensivo Pietro Vanni, con la partecipazione della sindaca Chiara Frontini.

Alle 11 presso la chiesa della Santissima Trinità verrà celebrata dal vescovo Lino Fumagalli, la santa messa in onore della Virgo Fidelis alla presenza dei vertici provinciali dell’Arma e delle altre istituzioni.

