Viterbo, agricoltura. La crisi penalizza i braccianti

L’annus horribilis per il settore agricolo sembra essere proprio questo, con conseguenze che, se non dovessero cambiare le cose, peggioreranno ulteriormente l’anno prossimo. Un quadro a tinte fosche, nel quale non c’è spazio per accenni pastello o colori brillanti, piuttosto prevalgono il grigio e il nero.

Viterbo, che nella vocazione agricola trova uno dei suoi punti di forza, soffre ancora di più il respiro corto del comparto, e a tracciare i contorni della situazione è la segretaria Fai Cisl Sara De Luca: “A dare un’idea sullo stato agroalimentare è il crollo verticale delle giornate lavorative dei braccianti agricoli locali, prima ne facevano una media di 160 - 170 a stagione, oggi siamo arrivati addirittura a 30-40 giornate in meno. E questo si riflette a catena su tutta la vita occupazionale del lavoratore, con un calo di contributi per le pensioni e su una disoccupazione ridotta. Era già faticoso prima andare avanti, figuriamoci con questa evoluzione in negativo”.

Sul perché sembrano esserci pochi dubbi. “Nessuno a dirla tutta, in questo momento, dopo la pandemia che aveva già messo a dura prova il nostro settore, ci si è messo il conflitto Russa - Ucraina con il successivo aumento di energia, gas ed elettricità. Le piccole imprese - spiega l’esponente della Cisl - che devono far fronte anche al triplicarsi delle bollette, sono state costrette a tagliare sul personale, e questo ha creato la situazione in cui ci troviamo oggi. Un altro fattore scatenante è stata la siccità, il ciclo naturale è stato stravolto e la campagna è stata la prima a risentirne con un calo della produzione, così il rincaro dei prezzi sui prodotti è stato inevitabile, ma nello stesso tempo nulla ha potuto per risolvere la crisi”.

Ci sono altri elementi che interferiscono negativamente sul comparto agricolo viterbese?

“Uno su tutti è proprio quello dei costi. Da noi, rispetto al sud, non ci sono fenomeni di caporalato evidenti e costanti, cosa che invece nel Meridione è un metodologia sempre esistita. La conseguenza è che la grande distribuzione, piuttosto che comprare, per citare un esempio, il broccolo viterbese, lo prende a meno proprio al sud. Lì c’è una logica del profitto che non guarda a come vengono trattati i lavoratori e allo sfruttamento della manodopera. Il ragionamento è: lo pago di meno, lo acquisto e lo distribuisco”.

