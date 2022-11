Viterbo, violenza sulle donne. Asl: consultori aperti nel week end e webinar

21 novembre 2022 a

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week che si terrà dal 21 al 26 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio. La Asl di Viterbo, essendo l’ospedale di Belcolle nel network Bollini rosa con altre 170 strutture ospedaliere italiane, sta già partecipando all’iniziativa con diversi appuntamenti in programma.

Nello specifico, dalle ore 10 alle 11, e mercoledì dalle 16 alle 17, sul canale YouTube aziendale si terrà il webinar “Cosa si intende per violenza oggi, come identificarla”.

Anche sul fronte dell’offerta consultoriale, gli psicologi della asl viterbese saranno a disposizione dei cittadini della Tuscia aprendo le porte dei consultori, secondo il seguente calendario: Viterbo e Civita Castellana, dal 21 al25, dalle ore 9 alle ore 11; Ronciglione, il 22, 24 e 25 novembre dalle 9 alle 11; Montefiascone, il 21, 24 e 25 novembre dalle 9 alle 11. Sul sito www.bollinirosa.it è disponibile l’elenco dei servizi offerti dalle strutture aderenti e le modalità di partecipazione, tra cui quelle messe in campo dalla Asl di Viterbo.

L’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di violenza di Fondazione Onda è realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio nazionale delle ricerche, di DonnexStrada, Fondazione Libellula, e Rifiorire Insieme Ets..

