Viterbo, inflazione. A ottobre nella Tuscia è all'11,5%. Rincari su bollette e alimentari.

21 novembre 2022 a

a

a

Grande balzo in avanti dell’inflazione a ottobre. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, a Viterbo l’indice dei prezzi al consumo lo scorso mese ha fatto registrare un’impennata dell’11,5% su base annua, il dato più alto dal 1984, quando ancora in Italia era in vigore la scala mobile. Su base mensile l’incremento dei prezzi è stato del 3,2%.

Piano finanziario di Talete, altolà di Frontini

I rincari più alti (+ 47,6%) nella nostra provincia riguardano le spese per l’abitazione: acqua, elettricità, gas e altri combustibili. Nel primo caso, come emerso nell’assemblea dei sindaci di lunedì scorso a Palazzo Gentili, si prepara una nuova stangata per gennaio: l’incremento della tariffa idrica oscillerà da un minimo dell’8 a un massimo del 12%. Al secondo posto i beni alimentari e le bevande analcoliche: fare la spesa al supermercato o all’alimentari a ottobre è costato il 16,2% in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e il 2,1% in più rispetto a settembre. Anche andare a pranzo o a cena fuori sta diventando sempre più un lusso per pochi: a ottobre il conto del ristorante è aumentato dell’11,1%. La voce riguarda in generale anche tutti gli altri servizi ricettivi: dal bar agli alberghi.

Confcommercio Viterbo: "Esercizi chiusi un'ora prima per abbattere i costi"

Pesano ovviamente, a cascata, la crisi energetica e i rincari delle bollette di luce e gas. Notevole è stato anche l’aumento dei prezzi nel settore dei trasporti: + 6,5. Più contenuti, invece, i rincari nel comparto dell’abbigliamento e delle calzature: + 1,8. Che in altri tempi sarebbero stati comunque significativi. I viterbesi possono consolarsi con il fatto che l’inflazione su scala nazionale morde ancora di più, anche se lo scarto è sottilissimo: nel mese di ottobre l’aumento dei prezzi per l’intera collettività (Nic) in Italia è stato dell’11,8% su base annua e del 3,4% su base mensile.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 21 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Acqua, da gennaio rincari tra l'8 e il 12%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.