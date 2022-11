Viterbo, nasce Azione Universitaria. Gian Matteo Del Priore eletto rappresentante

B. M. 21 novembre 2022 a

Nasce il movimento Azione Universitaria, per “una politica vera per il bene degli studenti”, commentano i promotori. “Sentivamo da ormai troppo tempo - spiegano - la mancanza di un vero sindacalismo nella nostra università, di un movimento che facesse politica vera per il bene di tutti gli studenti. Azione Universitaria si pone l’obiettivo di riportare al centro del dibattito i veri problemi che gli studenti incontrano nel loro percorso formativo, tra tutti la necessità di garantire il diritto allo studio nel migliore dei modi possibili”.

“Fondamentale - evidenziano - è inoltre consolidare le attività extra scolastiche, conciliando le necessità degli studenti fuori sede per integrarsi e vivere a pieno Viterbo, creando un forte senso di identità e appartenenza intorno alla nostra università”.

Il neonato nucleo ha individuato come responsabile Gian Matteo Del Priore, studente di ingegneria.

“Oltre alle attività universitarie - concludono i promotori - collaboreremo con Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, movimenti che ci sono vicini idealmente e che ci hanno aiutati in queste prime fasi, e con cui daremo vita ad un coordinamento tra studenti medi e universitari. Riteniamo che ci sia bisogno di una nuova forma di rappresentanza e di sindacalismo che abbia al centro lo studente e possa far diventare veramente Viterbo quella città universitaria che dovrebbe essere”.



