Viterbo, liste di attesa, replica Asl: "I medici devono valutare l'urgenza"

Le urgenze sono garantite entro i tempi stabiliti, sta ai medici di famiglia valutare il quadro clinico del paziente e stabilire se un esame diagnostico è necessario e più o meno differibile. Sulle liste d’attesa, tallone d’Achille della sanità laziale, la Asl si difende: se è vero, come riportato ieri dal Corriere di Viterbo, che nella Tuscia, al momento, è impossibile prenotare una gastroscopia, è anche vero, assicurano dalla cittadella della salute, che non va fatta di tutta l’erba un fascio. In pratica tutto dipende della classe di priorità della prescrizione medica.

La lettera U indica l’urgenza e in questo caso è possibile svolgere una gastroscopia nelle strutture pubbliche entro 3 giorni nel 50% dei casi, come riporta il sito della Regione Lazio dedicato al monitoraggio dei tempi d’attesa (Tda). Le prestazione contrassegnate dalla lettere B sono invece quelle brevi che vengono evase - o dovrebbero esserlo - entro 10 giorni. La lettera D indica gli esami differibili, con risposta entro 60 giorni. Infine c’è la lettera P: si tratta degli esami programmabili.

Ed è qui che casca l’asino. Attualmente con priorità P non è possibile prenotare una esofagogastroduodenoscopia con biopsia in nessuna struttura viterbese. La Asl puntualizza, tuttavia, come sul sito della Regione Lazio vengano monitorati solo i tempi di attesa per gli esami non programmabili, vale a dire quelli relativi a tutti e tre i tipi di urgenza.

