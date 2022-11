Viterbo, droga nel negozio di canapa light Eden Green. Il titolare finisce ai domiliari

19 novembre 2022 a

a

a

Maxi operazione anti droga a Viterbo. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 2.000 piante di canapa coltivate in due aree del capoluogo e quasi tre quintali di marijuana essiccata e hashish. Il blitz ha portato agli arresti domiciliari Flavio Fedele, il titolare del negozio di canapa Eden Green che era stato chiuso e che avrebbe dovuto riaprire oggi. Per un’altra persona, collaboratore di Fedele, è scattato invece l’obbligo di dimora. L’operazione è stata condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza in collaborazione con la sezione aerea di Pratica di Mare del reparto operativo Aeronavale di Civitavecchia.

Sequestrati 5 chili di marijuana, scoperta piantagione

Nello specifico, sono state sequestrate 3.700 piante in coltivazione, oltre quattro quintali di piante già essiccate, oltre tre chili di semi di canapa, quasi due litri di olio estratto dalle piante, panetti verdi di hashish e oltre sei chili di hashish in polvere. Tali sostanze erano finalizzate alla vendita, da parte degli stessi coltivatori, presso un esercizio commerciale di canapa light regolarmente autorizzato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Viterbo, hanno permesso di accertare che la sostanza sequestrata, sotto l’apparente produzione e vendita di canapa light, conteneva un quantitativo di Thc (tetraidrocannibinolo) superiore al limite consentito per legge per una coltivazione legale.

Quaranta piante di marijuana sotto sequestro. I controlli dei carabinieri durante il ponte

Dalla documentazione sequestrata risulta infatti la formale regolarità delle piantagioni e della successiva vendita dei prodotti. I documenti posti sotto sequestro riguardano inoltre l’acquisto di sementi certificati. Le analisi, effettuate con la consulenza del laboratorio di Biologia molecolare dell’Unitus, dipartimento di Scienze Ecologiche e biologiche, hanno accertato che la presenza del principio attivo era superiore fino a 30 volte il consentito. L’operazione ha portato al sequestro anche del locale commerciale, che una volta svuotato di tutte le sostanze illecite che vi erano conservate, è stato restituito al proprietario. Le due misure cautelati sono state eseguite ieri mattina, dopo il via libera del giudice per le indagini preliminari.

Sotto sequestro negozio di canapa legale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.