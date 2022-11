A Tarquinia Babbo Natale arriverà in mongolfiera

18 novembre 2022 a

Natale in mongolfiera. Tarquinia durante le feste indosserà il suo abito migliore, lo promette l’amministrazione comunale. Per tre pomeriggi, Campo Cialdi ospiterà un grande pallone aerostatico con a bordo Babbo Natale, pronto a offrire ai visitatori un’esperienza unica, con un affaccio mozzafiato dalla città sino al mare. Non sarà certo questo l’unico punto esclamativo di queste festività a Tarquinia: mentre i negozi inizieranno a riempire le loro vetrine dei colori della festa – e la città vedrà le sue strade accendersi di speciali luminarie a risparmio energetico, per evitare sprechi in questo complicato frangente storico – il Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Viva Tarquinia e altre realtà associative del territorio, sta predisponendo un ricco calendario di eventi e iniziative.

Bisognerà ancora attendere qualche giorno per veder svelati i dettagli di un programma che, assicurano, animerà il centro cittadino con musica, sport, cultura e spettacolo.



