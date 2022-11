Lutto a Viterbo, morto il professor Osvaldo Ercoli

19 novembre 2022 a

a

a

Viterbo in lutto, è morto il professor Osvaldo Ercoli, “l’ultimo gigante - commenta Peppe Sini del Centro di ricerca della pace - della vita morale e civile di questa terra e città di Viterbo”. Aveva 92 anni, i funerali si svolgeranno oggi, sabato 19 novembre, alle 15 nella chiesa della Verità. Indimenticato docente di matematica e fisica al liceo Ruffini ed impegnato in tutte le battaglie per la salvaguardia dell’ambiente e i diritti umani, “era - ancora Sini - il più generoso degli uomini, il migliore degli amici, il migliore dei compagni nelle necessarie lotte nonviolente in difesa della pace e dei diritti umani, in difesa dell’intero mondo vivente, in difesa della cultura come sapienza e come saggezza - legame responsabile ed accudente che l’intera umana famiglia unisce in un patto di mutuo soccorso -, in difesa della ragione come baluardo di libertà, dignità, solidarietà, amore per ogni vita, misericordia per ogni vicenda. La sua morte lascia l’umanità più povera e desolata. L’intera sua vita - esempio di preclare virtù - ha reso l’umanità più grande, più bella, più nobile e luminosa”.

