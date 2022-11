Viterbo, riassegnata la delega alla Protezione civile al consigliere Marinetti

19 novembre 2022 a

Al consigliere comunale Eros Marinetti riassegnata la delega alla protezione civile. Gli era stata tolta dalla sindaca Frontini sotto Santa Rosa in seguito alle sue polemiche contro il Sodalizio dei facchini.

“Troviamo sconcertante - commenta FdI - l’atteggiamento di Frontini su questa vicenda. Sono ben note, infatti, le frasi del consigliere durante il trasporto 2022, quando esternava pesantemente sul comportamento tenuto da alcuni componenti del Sodalizio. Oggi, con una semplice comunicazione, lo stesso consigliere viene ‘riabilitato’, ricevendo di nuovo la delega, senza che abbia mai preso la parola o porto le scuse per le affermazioni fuori luogo fatte in quanto componente dell’amministrazione”.

Eros Marinetti contro i facchini, poi rimette la delega alla Prociv



Secondo FdI, l’atteggiamento del sindaco appare chiaro: “Dopo aver fatto fare un po’ di purgatorio al consigliere, oggi gli ridà la delega da lui riconsegnata all’indomani delle esternazioni. Del resto, avrà voluto ricomporre la maggioranza in procinto del voto sull’assestamento di bilancio. Tutto bene quel che finisce bene, si direbbe. Una domanda però ce la poniamo: qualcuno ha mai chiesto scusa per le esternazioni del Consigliere”.



